(BLOG) U Ćacilendu opet puštena glasna muzika: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, ograđeni prostor se puni

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd FoNet Beta
Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u Takovskoj ulici, desno od zgrade Parlamenta.

Sa njom su zajedno građani koji joj pružaju podršku. Policija i dalje obezbeđuje Ćacilend. U odnosu na prethodnu noć, dan protiče mirno. U noći između nedelje i ponedeljka privedeno je 37 osoba. Među uhapšenima je i nekadašnji košarkaš Vladmir Štimac, kome su prvo uvažili žalbu za puštanje, da bi mu zatim ponovo bilo određeno 48-časovno policijsko zadržavanje. Građani su se nešto pre 14 časova okupili ispred zgrade PU "29. novembra" kako bi pružili podršku svim
Nova pre 31 minuta
Nedeljnik pre 2 sata
N1 Info pre 4 sati
Mondo pre 6 sati
Morava info pre 6 sati
Danas pre 6 sati
N1 Info pre 8 sati
Danas pre 28 minuta
Danas pre 7 minuta
Danas pre 13 minuta
Danas pre 27 minuta
Danas pre 27 minuta