NUNS: Hitno istražiti napade na novinare tokom skupa ispred Narodne skupštine i pretnje novinarki N1

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zatražilo je od nadležnih da hitno identifikuju i procesuiraju odgovorne za napade na novinare koji su izveštavali sa sinoćnjeg skupa ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, kao i da utvrde ko stoji iza pretnji novinarki televizije N1 Tatjani Aleksić na društvenim mrežama.

U saopštenju se navodi da je novinarku Insajdera Natašu Mijušković, sinoć ispred improvizovanog šatorskog kampa s pristalicama vlasti, napala grupa muškaraca koji su joj zapretili da će joj "sve kosti polomiti" ako im ne pokaže materijal koji je snimila. "Nakon što je, uz pokazivanje novinarske legitimacije pripadnicima MUP-a, ušla u kamp i napravila nekoliko fotografija, okružena je, uhvaćena za ruku i primorana da pokaže snimljeni materijal. Muškarci su je potom