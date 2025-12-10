Klackalica bez zamaha: Šta se očekuje Vučićeve posete Briselu

NIN pre 24 minuta
Klackalica bez zamaha: Šta se očekuje Vučićeve posete Briselu

Srbija se ponovo nije uskladila sa novim spoljnopolitičkim odlukama EU o sankcijama Rusiji - vest je koja stiže dva dana uoči susreta predsednica Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika Aleksandra Vučića.

Uprkos dugogodišnje mantre vlasti da je glavni cilj Srbije da ostane na evropskom putu, Vučić u Brisel ide u kontekstu ponovnog neusklađivanja sa odlukama EU, američkih sankcija NIS-u zbog ruskog vlasništva, oštrog izveštaja Evropske komisije i slabih šansi za konsenzus među državama članicama za otvaranje klastera 3. Detalji novog susreta nisu poznati, osim da Fon der Lajen priređuje večeru kojoj će prisustvovati i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Ali
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić danas na radnoj večeri u Briselu, ima predlog za Fon der Lajen i Koštu

Vučić danas na radnoj večeri u Briselu, ima predlog za Fon der Lajen i Koštu

Blic pre 14 minuta
Vučić poziva zemlje Zapadnog Balkana da zajedno uđu u EU, Crnogorci kažu – čekamo vas tamo

Vučić poziva zemlje Zapadnog Balkana da zajedno uđu u EU, Crnogorci kažu – čekamo vas tamo

Vreme pre 4 minuta
Spajić: Crna Gora će biti u EU 2028. godine, tu čekamo ostale

Spajić: Crna Gora će biti u EU 2028. godine, tu čekamo ostale

Nedeljnik pre 24 minuta
Spajić Vučiću: Čekaćemo vas u EU već od 2028, navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz regiona

Spajić Vučiću: Čekaćemo vas u EU već od 2028, navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz regiona

N1 Info pre 1 sat
Spajić: Saglasan sam da bi celom Z. Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica

Spajić: Saglasan sam da bi celom Z. Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica

RTV pre 1 sat
Spajić nakon što je Vučić rekao da će predložiti da ceo Zapadni Balkan uđe u EU zajedno: Crna Gora će biti u EU 2028. godine…

Spajić nakon što je Vučić rekao da će predložiti da ceo Zapadni Balkan uđe u EU zajedno: Crna Gora će biti u EU 2028. godine, tu čekamo ostale

Nova pre 49 minuta
Premijer Crne Gore reagovao na predlog Vučića: "Mi vas čekamo u EU od 2028, požurite"

Premijer Crne Gore reagovao na predlog Vučića: "Mi vas čekamo u EU od 2028, požurite"

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaBriselEURusijaEvropska komisijaursula fon der lajen

Politika, najnovije vesti »

Dačić danas u Briselu na konferenciji o borbi protiv krijumčarenja migranata

Dačić danas u Briselu na konferenciji o borbi protiv krijumčarenja migranata

RTV pre 39 minuta
Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

RTV pre 14 minuta
Vučić danas na radnoj večeri u Briselu, ima predlog za Fon der Lajen i Koštu

Vučić danas na radnoj večeri u Briselu, ima predlog za Fon der Lajen i Koštu

Blic pre 14 minuta
Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavljaju izbori u Sečnju: Glasanje protiče bez problema

Otvoreno biračko mesto na kojem se ponavljaju izbori u Sečnju: Glasanje protiče bez problema

Blic pre 4 minuta
Klackalica bez zamaha: Šta se očekuje Vučićeve posete Briselu

Klackalica bez zamaha: Šta se očekuje Vučićeve posete Briselu

NIN pre 24 minuta