Klackalica bez zamaha: Šta se očekuje Vučićeve posete Briselu

Srbija se ponovo nije uskladila sa novim spoljnopolitičkim odlukama EU o sankcijama Rusiji - vest je koja stiže dva dana uoči susreta predsednica Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika Aleksandra Vučića.

Uprkos dugogodišnje mantre vlasti da je glavni cilj Srbije da ostane na evropskom putu, Vučić u Brisel ide u kontekstu ponovnog neusklađivanja sa odlukama EU, američkih sankcija NIS-u zbog ruskog vlasništva, oštrog izveštaja Evropske komisije i slabih šansi za konsenzus među državama članicama za otvaranje klastera 3. Detalji novog susreta nisu poznati, osim da Fon der Lajen priređuje večeru kojoj će prisustvovati i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Ali