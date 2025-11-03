Studenti u blokadi: Lex specialis o Generalštabu je legalizacija zločina

Studenti u blokadi oglasili su se danas povodom Predloga zakona o lokaciji bivšeg Generalštaba ocenom da to predstavlja pokušaj da se „legalizuje učinjeni zločin“ i omogući „potpuno uništavanje naše kulturne baštine“.

U saopštenju povodom ulaska zakona u skupštinsku proceduru, studenti navode da se njime „žele u potpunosti izbrisati zgrade Generalštaba sa mape Beograda“. sporno ukidanje statusa kulturnog dobra Oni navode da je Vlada Srbije 14. novembra 2024. godine nezakonito skinula zaštitu sa kompleksa koji predstavlja „utvrđeno kulturno dobro, spomenik NATO bombardovanja i izuzetno arhitektonsko i urbanističko zdanje Republike Srbije“. Studenti u blokadi osporavaju zvanično