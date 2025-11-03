Akademski krizni centar: Preko 20 studenata privedeno sinoć u Beogradu

Akademski krizni centar tokom noći primio je pozive za pomoć u 22 slučaja privođenja studenata, navodi se u saopštnju.

Posebno zabrinjava činjenica, dodaju, da su se privođenja dešavala u okolnim ulicama u blizini protesta, van glavnog toka okupljanja. „Ovim putem apelujemo na nadležno tužilaštvo da hitno reaguje u skladu sa zakonom i omogući trenutno puštanje svih zadržanih studenata. Podsećamo da je okupljanje građana radi izražavanja političkog stava ustavno pravo, a studenti i gradjani su tokom čitave večeri delovali nenasilno“, ističe se u saopšetnju Akademskog kriznog centra