Akademski krizni centar zbog privođenja studenata dobio 22 poziva za pomoć

Akademski krizni centar (AKC) protekle noći primio je pozive za pomoć u 22 slučaja privođenja studenata.

Ističu da posebno zabrinjava činjenica da su se privođenja dešavala u okolnim ulicama u blizini protesta, van glavnog toka okupljanja kod Skupštine Srbije. Kako navode, a prenosi N1, apeluju na nadležno tužilaštvo da hitno reaguje u skladu sa zakonom i omogući trenutno puštanje svih zadržanih studenata. "Podsećamo da je okupljanje građana radi izražavanja političkog stava ustavno pravo, a studenti i građani su tokom čitave večeri delovali nenasilno. Istovremeno,