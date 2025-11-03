Akademski krizni centar: Prijavljena 22 privođenja studenata

Nedeljnik pre 1 sat
Akademski krizni centar: Prijavljena 22 privođenja studenata

Akademski krizni centar (AKC) saopštio je da je tokom noći primio pozive za pomoć u 22 slučaja privođenja studenata, javlja N1.

Iz AKC ističu da posebno zabrinjava činjenica da su se privođenja dešavala u okolnim ulicama u blizini protesta, van glavnog toka okupljanja. Apel tužilaštvu i policiji AKC apeluje na nadležno tužilaštvo da hitno reaguje u skladu sa zakonom i omogući trenutno puštanje svih zadržanih studenata. „Podsećamo da je okupljanje građana radi izražavanja političkog stava ustavno pravo, a studenti i građani su tokom čitave večeri delovali nenasilno“, navode iz Centra.
