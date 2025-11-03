Akademskom kriznom centru prijavljeno privođenje 22 studenta

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Akademskom kriznom centru prijavljeno privođenje 22 studenta

Akademski krizni centar saopštio je danas da je tokom noći primio pozive za pomoć u 22 slučaja privođenja studenata, istakavši da posebno zabrinjava to što su se privođenja dešavala u okolnim ulicama u blizini protesta, van glavnog toka okupljanja.

Taj centar, koji su formirali nastavnici, istraživači i saradnici okupljeni oko inicijative Pobunjenog univerziteta, apelovao je da nadležno tužilaštvo hitno reaguje u skladu sa zakonom i omogući trenutno puštanje svih zadržanih studenata. Centar je pozvao policiju da se uzdrži od fizičke sile i postupanja koja dovode do privođenja i povređivanja studenata koji se mirno politički angažuju, podsetivši da je okupljanje građana radi izražavanja političkog stava
