Akademskom kriznom centru prijavljeno privođenje 22 studenta

Akademski krizni centar saopštio je danas da je tokom noći primio pozive za pomoć u 22 slučaja privođenja studenata, istakavši da posebno zabrinjava to što su se privođenja dešavala u okolnim ulicama u blizini protesta, van glavnog toka okupljanja.

Taj centar, koji su formirali nastavnici, istraživači i saradnici okupljeni oko inicijative Pobunjenog univerziteta, apelovao je da nadležno tužilaštvo hitno reaguje u skladu sa zakonom i omogući trenutno puštanje svih zadržanih studenata. Centar je pozvao policiju da se uzdrži od fizičke sile i postupanja koja dovode do privođenja i povređivanja studenata koji se mirno politički angažuju, podsetivši da je okupljanje građana radi izražavanja političkog stava