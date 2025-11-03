„‘Ćacilend’ služi Vučiću kao ljudski štit. Glavni spletkaroš dopušta policiji da prebija demonstrante“: Svetski mediji pišu o krizi u Srbiji

Nova pre 1 sat  |  Autor: N1
„'Ćacilend' služi Vučiću kao ljudski štit. Glavni spletkaroš dopušta policiji da prebija demonstrante": Svetski mediji pišu o…

Većina najuticajnijih evropskih medija izvestila je o komemorativnom skupu koji je 1. novembra održan u Novom Sadu, a neki su ispratili i ono što se u nedelju dešavalo ispred Narodne skupštine u Beogradu.

Francuski Mond piše da u Srbiji ključaju političke tenzije posle punih godinu dana antivladinih protesta, dok Skaj njuz ističe da je izvinjenje Aleksandra Vučića imalo za cilj da spusti tenzije, ali da je pitanje šta će se narednih dana nešavati. „Stotine pripadnika policije za razbijanje demonstracija razdvajalo je u nedelju 2. novembra protivnike i lojaliste srpskog autokratskog predsednika Aleksandra Vučića, dok političke tenzije ključaju posle godine upornih
