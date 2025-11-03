Sudija koju mediji targetiraju zbog Štimca, već bila na meti režima: Dobijala pretnje smrću, nazivali je „žutom sudijom“ zbog odluke o studentima

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Jovana Aleksić
Sudija koju mediji targetiraju zbog Štimca, već bila na meti režima: Dobijala pretnje smrću, nazivali je „žutom sudijom“ zbog…

Sudija Višeg suda u Beogradu Ksenija Marić ponovo se nalazi na meti režimskih tabloida jer je, kako su naveli, potpisala rešenje kojim se ukida zadržavanje bivšem košarkašu Vladimiru Štimcu, koji je sinoć priveden kod zgrade RTS.

Ime sudije je poznato široj javnosti jer je već dobijala pretnje smrću. Zajedno sa informacijom da je sudija za prethodni postupak usvojio žalbu advokata Vladimira Štimca i ukinula rešenje o zadržavanju do 48 sati, režimski mediji su objavili i da je takvu odluku donela sudija Ksenija Marić. Reč je o sudiji koja je odranije poznata široj javnosti po tome što je dobijala pretnje smrću. Bilo je to nakon što je oslobodila 12 studenata koje je tužilaštvo u Beogradu
