ICOMOS Srbija: Predlogom novog Zakona zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

Novi magazin pre 27 minuta  |  Beta
ICOMOS Srbija: Predlogom novog Zakona zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

Izvršni odbor Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, kao deo međunarodne nevladine organizacije posvećene očuvanju svetskih spomenika i lokalteta, saopštio je danas da se u Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije kompleksa zgrada Generalštaba u Beogradu one tretiraju kao ruševina, bez spomeničkih svojstava, opasna po život građana.

"U nedelju, 2. novembra 2025. godine, na zahtev 110 poslanika sazvana je sednica Narodne Skupštine Srbije za utorak, 4. novembra, na kojoj će biti predstavljen lex specialis, odnosno nacrt zakonskog akta vezanog za projekat takozvanih Trampovih kula na mestu nepokretnog kulturnog dobra – spomenika kulture Dobrovićevog (arhitekta, Nikola) Generalštaba", navedeno je u saopštenju. "Ovo utvrđeno kulturno dobro se u tom zakonu tretira kao ruševina bez spomeničkih
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

ICOMOS Srbija: Leks specijalisom zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

ICOMOS Srbija: Leks specijalisom zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

N1 Info pre 32 minuta
Poseban zakon će pored Generalštaba urušiti i pravni sistem

Poseban zakon će pored Generalštaba urušiti i pravni sistem

Forbes pre 58 minuta
Struka traži povlačenje predloga leks specijalisa za Generalštab

Struka traži povlačenje predloga leks specijalisa za Generalštab

Radio 021 pre 28 minuta
Šta piše u leks specijalisu za Generalštab koji će se sutra naći pred poslanicima?

Šta piše u leks specijalisu za Generalštab koji će se sutra naći pred poslanicima?

Nova pre 17 minuta
Arhitekti: Hitno povući predlog leks specijalisa za Generalštab

Arhitekti: Hitno povući predlog leks specijalisa za Generalštab

Vreme pre 51 minuta
ICOMOS Srbija: Predlogom novog Zakona zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

ICOMOS Srbija: Predlogom novog Zakona zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

Radio sto plus pre 32 minuta
Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije povodom Predloga zakona o kompleksu Generalštaba

Otvoreno pismo Vladi Republike Srbije povodom Predloga zakona o kompleksu Generalštaba

Danas pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbijegeneralstabicomos

Društvo, najnovije vesti »

Hiljade ljudi širom planete stajalo je u tišini sa Novim Sadom

Hiljade ljudi širom planete stajalo je u tišini sa Novim Sadom

Mašina pre 22 minuta
Vladimiru Štimcu ukinut pritvor: Rešenje još nije stiglo, prebačen u Urgentni centar

Vladimiru Štimcu ukinut pritvor: Rešenje još nije stiglo, prebačen u Urgentni centar

NIN pre 23 minuta
ICOMOS Srbija: Leks specijalisom zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

ICOMOS Srbija: Leks specijalisom zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

N1 Info pre 32 minuta
(BLOG) Mirno ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, policija obezbeđuje Ćacilend koji se puni

(BLOG) Mirno ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, policija obezbeđuje Ćacilend koji se puni

N1 Info pre 57 minuta
OŠ "Drinka Pavlović" prelazi na onlajn nastavu zbog nereda oko Skupštine

OŠ "Drinka Pavlović" prelazi na onlajn nastavu zbog nereda oko Skupštine

N1 Info pre 23 minuta