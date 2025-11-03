ICOMOS Srbija: Predlogom novog Zakona zgrada Generalštaba se tretira kao opasna ruševina

Izvršni odbor Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, kao deo međunarodne nevladine organizacije posvećene očuvanju svetskih spomenika i lokalteta, saopštio je danas da se u Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije kompleksa zgrada Generalštaba u Beogradu one tretiraju kao ruševina, bez spomeničkih svojstava, opasna po život građana.

"U nedelju, 2. novembra 2025. godine, na zahtev 110 poslanika sazvana je sednica Narodne Skupštine Srbije za utorak, 4. novembra, na kojoj će biti predstavljen lex specialis, odnosno nacrt zakonskog akta vezanog za projekat takozvanih Trampovih kula na mestu nepokretnog kulturnog dobra – spomenika kulture Dobrovićevog (arhitekta, Nikola) Generalštaba", navedeno je u saopštenju. "Ovo utvrđeno kulturno dobro se u tom zakonu tretira kao ruševina bez spomeničkih