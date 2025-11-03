Zasad mirno kod Doma Narodne skupštine Srbije, građani i dalje stoje

Dok je masa građana uglavnom na raskrsnici Takovske ulice, Ulice Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra, vidi se znatno manje pristalica vlasti u zaštićenom ograđenom šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine, odakle s razglasa odjekuju patriotske pesme i narodna muzika.

Tokom večeri je bilo razmene uvreda dve grupe i bacanja pirotehničkih sredstava, flaša i baklji, po izveštajima iz redova pristalica vlasti, čime je povređen jedan policajac. Građani su se okupili da pruže podršku i zaštitu Dijani Hrki, majci jednog od 16 poginulih pre godinu dana od pada betonske nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu, koja je u nedelju u podne počela štrajk glađu kod Doma Narodne skupštine. Njeni zahtevi su da se osude odgovorni za tu