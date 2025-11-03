Dijana Hrka: Ne odustajem od štrajka glađu dok ne budu ispunjeni moji zahtevi

Beta pre 28 minuta

Majka mladića poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine, Dijana Hrka koja je kod Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu stupila u štrajk glađu, kazala je noćas da neće odustati dok ne budu ispunjeni svi njeni zahtevi.

Ona je u nedelju u 11.52 časova - u v reme kada je 1. novembra 2024. godine pala nadstrešnica Železničke stanice od čega su poginuli njen sin i još 15 ljudi, počela štrajk glađu tražeći da budu saslušani svi osumnjičeni za pad nadstrešnice i da ih sve pritvore, da počnu suđenja, da budu pušteni pritvoreni studenti i budu oslobođeni svake krivice, i da predsednik Aleksandar Vučić raspiše vanredne izbore.

Ocenila je da vlast nije spremna da razgovara o ispunjenju tih zahteva i da se "plaši građana".

"Neka prođe neki dan pa ćemo znati šta i kako, i da li će biti nekog odgovora sa ove druge strane", izjavila je Hrka za televiziju N1.

(Beta, 03.11.2025)

