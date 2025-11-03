Može li Dijana Hrka naterati Vučića da raspiše izbore?

Danas pre 22 minuta  |  L. Valtner
Komemorativni skup u Novom Sadu na godišnjicu pogibije 16 ljudi zbog pada nadstrešnice osim što je pokazao kako se dostojanstveno ne odustaje od zahteva da se utvrdi odgovornost za tragediju i demantovao sve najave o nasilnim studentima i građanima, iznedrio je još jedan herojski i hrabar čin.

Dijana Hrka, majka jedne od žrtava, počela je štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, i spremna je kaže da ide do kraja, „njenog ili njihovog“. Ona od vlasti traži da budu saslušani svi osumnjičeni za pad nadstrešnice, da ih sve pritvore i da krenu suđenja, zatim puštanje svih protivpravno pritvorenih studenata i oslobađanje svake krivice. Treći zahtev je raspisivanje izbora. Ako se prisetimo ignorantskog odnosa Vučića prema zahtevima političara i običnih ljudi koji
