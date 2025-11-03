Počinje akademska godina na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru

RTS pre 30 minuta
Počinje akademska godina na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru

Nova akademska godina na fakultetima univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeće danas, dok je na ostalim univerzitetima nastava u toku.

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet odbrane i Kriminalističko-policijskom univerzitetu počeli su sa radom 1. oktobra, a fakulteti na Univerzitetu u Kragujevcu sa nastavom su započeli 20. oktobra, dok su pojedini fakulteti univerziteta u Beogradu i u Nišu nastavu počeli 27. oktobra. Većina akademija i visokih škola strukovnih studija počela je tokom oktobra novu školsku godinu. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da u novoj akademskoj godini
