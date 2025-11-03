Mladi s juga pozvali na skup podrške Dijani Hrki u Vranju

Vranje news pre 4 sati  |  Vranjenews
Mladi s juga pozvali na skup podrške Dijani Hrki u Vranju

Iz neformalne grupe Mladi s juga pozvali su u ponedeljak 3. novembra na novo okupljanje u 19.30 sati kod spomenika Čika Mita, na dobro poznatoj lokaciji mapica u Vranju. "Pozivamo vas na skup podrške Dijani Hrki, majci koja je izgubila svoje dete zbog korumpirane i neodgovorne vlasti.

Okupljamo se danas kod mapice, odakle ćemo krenuti u protestnu šetnju. Hajde da se okupimo u što većem broju i pokažemo da niko nije sam u ovoj borbi", piše u pozivu za skup podrške. Podsećanja radi, u subotu su održani komemorativni skup i šetnja 1.11:52 u Vranju povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.
Ključne reči

VranjeNovi Sad

