Mladi s juga pozvali na skup podrške Dijani Hrki u Vranju

Iz neformalne grupe Mladi s juga pozvali su u ponedeljak 3. novembra na novo okupljanje u 19.30 sati kod spomenika Čika Mita, na dobro poznatoj lokaciji mapica u Vranju. "Pozivamo vas na skup podrške Dijani Hrki, majci koja je izgubila svoje dete zbog korumpirane i neodgovorne vlasti.

Okupljamo se danas kod mapice, odakle ćemo krenuti u protestnu šetnju. Hajde da se okupimo u što većem broju i pokažemo da niko nije sam u ovoj borbi", piše u pozivu za skup podrške. Podsećanja radi, u subotu su održani komemorativni skup i šetnja 1.11:52 u Vranju povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.