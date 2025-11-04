Geely HaoYue L

Auto blog pre 12 minuta  |  Auto.ba
Geely HaoYue L

Ažurirani Geely HaoYue L namenjen Kini prvi put je ovog leta viđen na sertifikacijskim slikama.

Kompanija pozicionira HaoYue L kao model nove (treće) generacije, ali u stvarnosti reč je o još jednom ažuriranju crossovera koji se proizvodi od 2020. godine. Prethodni opsežni redizajn iz 2022. godine u Kini se smatra drugom generacijom modela. Aktuelno ažuriranje donosi novi prednji branik, koji je povećao dužinu crossovera za 5 mm (na 4.865 mm), uz nepromenjeno međuosovinsko rastojanje – 2.825 mm. Maska je nešto manja, ali su vertikalne hromirane letvice sada
Otvori na auto.blog.rs

Kina »

Na Zlatiboru ostvareno preko milion noćenja za devet meseci

Na Zlatiboru ostvareno preko milion noćenja za devet meseci

Zoom UE pre 12 sati
Situacija u Srbiji stigla i do Južne Koreje, Kine i Australije, evo kako tamošnji mediji izveštavaju o sinoćnjim dešavanjima u…

Situacija u Srbiji stigla i do Južne Koreje, Kine i Australije, evo kako tamošnji mediji izveštavaju o sinoćnjim dešavanjima u Beogradu

Danas pre 11 sati
BBC istraga: Kako 'kokain za siromašne' uništava Rusiju

BBC istraga: Kako 'kokain za siromašne' uništava Rusiju

NIN pre 8 sati
BBC istraga: Kako ‘kokain za siromašne’ uništava Rusiju

BBC istraga: Kako ‘kokain za siromašne’ uništava Rusiju

Južne vesti pre 8 sati
BBC istraga: Kako ‘kokain za siromašne’ uništava Rusiju

BBC istraga: Kako ‘kokain za siromašne’ uništava Rusiju

Danas pre 8 sati
Zlato se vraća na velika vrata! Ne propustite idealnu priliku za ulaganje

Zlato se vraća na velika vrata! Ne propustite idealnu priliku za ulaganje

Kurir pre 2 sata
Zlato se vraća na velika vrata! Ne propustite idealnu priliku za ulaganje

Zlato se vraća na velika vrata! Ne propustite idealnu priliku za ulaganje

Blic pre 10 sati
Kina »

Ključne reči

Kina

Automobili, najnovije vesti »

Geely HaoYue L

Geely HaoYue L

Auto blog pre 12 minuta
Test: Toyota Yaris 1,5 VVTi HEV 130 Premiere

Test: Toyota Yaris 1,5 VVTi HEV 130 Premiere

Auto blog pre 1 sat
Mercedes uz pomoć AI ima novi patent - Krov kabrioleta koji se zatvara na zvuk grmljavine

Mercedes uz pomoć AI ima novi patent - Krov kabrioleta koji se zatvara na zvuk grmljavine

Auto blog pre 42 minuta
Heritage Customs Defender Pickup

Heritage Customs Defender Pickup

Auto blog pre 2 sata
Dacia razvija novi model u C segmentu

Dacia razvija novi model u C segmentu

Auto blog pre 3 sata