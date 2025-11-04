Vremenska prognoza za utorak 4. novembar: Danas u Srbiji hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas biti hladnije, umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od dva stepena na severu do 11 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 11 do 16 stepeni.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i hladnije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od tri stepena do šest, a najviša oko 15 stepeni.

Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovolјan uticaj na hronično obolele i osetlјive osobe, a poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa.

(Beta, 04.11.2025)

Povezane vesti »

U Srbiji hladnije, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, ponegde sa kišom

U Srbiji hladnije, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, ponegde sa kišom

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za utorak, 4. novembar

Dnevni horoskop za utorak, 4. novembar

Moj Novi Sad pre 1 sat
Vremenska prognoza za utorak 4. novembar: Danas u Srbiji hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Vremenska prognoza za utorak 4. novembar: Danas u Srbiji hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Beta pre 2 sata
U Srbiji hladnije, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, ponegde sa kišom

U Srbiji hladnije, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, ponegde sa kišom

RTV pre 2 sata
Vremenska prognoza: Danas u Srbiji hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Vremenska prognoza: Danas u Srbiji hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Nova pre 1 dan
Ovo banatsko mesto ima čak dva centra, a svega nekoliko stotina metara udaljeno je od EU! Posetili smo nadaleko čuveno…

Ovo banatsko mesto ima čak dva centra, a svega nekoliko stotina metara udaljeno je od EU! Posetili smo nadaleko čuveno vojvođansko selo i evo šta smo zatekli

Dnevnik pre 1 dan