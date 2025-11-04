Vremenska prognoza za utorak 4. novembar: Danas u Srbiji hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas biti hladnije, umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od dva stepena na severu do 11 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 11 do 16 stepeni.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i hladnije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od tri stepena do šest, a najviša oko 15 stepeni.

Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovolјan uticaj na hronično obolele i osetlјive osobe, a poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa.

(Beta, 04.11.2025)