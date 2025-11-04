Umro je Dick Cheney, pokretač militantnog američkog odgovora na 11. septembar

Dick Cheney, čija je kampanja za vojni odgovor na teroristički napad 11. septembra utrla put nepopularnom ratu u Iraku i učvrstila njegov ugled kao jednog od najmoćnijih potpredsednika u američkoj istoriji, preminuo je u 84. godini. "Bivši potpredsednik preminuo je zbog komplikacija upale pluća, kao i srčanih i krvnih oboljenja", navodi se u saopštenju porodice objavljenom u utorak ujutro. Njegova supruga Lynne i ćerke Liz i Mary bile su uz njega kada je preminuo u