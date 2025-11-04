Preminuo bivši američki potpredsjednik Dick Cheney

Slobodna Evropa pre 1 sat
Preminuo bivši američki potpredsjednik Dick Cheney

Dick Cheney, pokretačka snaga američke invazije na Irak 2003. godine, preminuo je u 84. godini.

Historičari su ga opisali kao jednog od najmoćnijih potpredsjednika u američkoj historiji. Njegova porodica je u utorak objavila da je preminuo 3. novembra od komplikacija upale pluća i srčanih i vaskularnih bolesti. Republikanac Cheney – bivši kongresmen iz Wyominga i ministar odbrane – bio je vrlo važna ličnost u Washingtonu kada ga je George W. Bush izabrao za svog potpredsjedničkog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. godine, koje je i pobijedio. Kao
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Obustava vlade SAD izjednačena s rekordom: Lider republikanaca u Senatu optimističan

Obustava vlade SAD izjednačena s rekordom: Lider republikanaca u Senatu optimističan

Euronews pre 10 minuta
Umro je Dick Cheney, pokretač militantnog američkog odgovora na 11. septembar

Umro je Dick Cheney, pokretač militantnog američkog odgovora na 11. septembar

Bloomberg Adria pre 1 sat
Preminuo Dick Cheney

Preminuo Dick Cheney

SEEbiz pre 1 sat
Plata mu je bula sano DŽEPARAC: Ovako je Dik Čejni napravio bogatstvo čije nule je teško prebrojati!

Plata mu je bula sano DŽEPARAC: Ovako je Dik Čejni napravio bogatstvo čije nule je teško prebrojati!

Telegraf pre 2 sata
Preminuo nekadašnji potpredsednik SAD Dik Čejni

Preminuo nekadašnji potpredsednik SAD Dik Čejni

RTV pre 3 sata
Preminuo Dik Čejni

Preminuo Dik Čejni

Nedeljnik pre 3 sata
Umro Dik Čejni

Umro Dik Čejni

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IrakIzbori

Svet, najnovije vesti »

Marta Kos: Vlasti Srbije da izbegavaju retoriku protiv EU, ubuduće ćemo biti znatno stroži

Marta Kos: Vlasti Srbije da izbegavaju retoriku protiv EU, ubuduće ćemo biti znatno stroži

N1 Info pre 20 minuta
Evropska komisija: Na Zapadnom Balkanu Crna Gora i Albanija najbliže članstvu u EU

Evropska komisija: Na Zapadnom Balkanu Crna Gora i Albanija najbliže članstvu u EU

Beta pre 26 minuta
Vilimski: Obustavite napade na Srbiju

Vilimski: Obustavite napade na Srbiju

RTV pre 36 minuta
Putin potpisao zakon kojim se menja način regrutacije za vojnu službu

Putin potpisao zakon kojim se menja način regrutacije za vojnu službu

RTV pre 0 minuta
Predsednik Bugarske: EU da ozbiljno shvati doktrinu srpskog sveta, to je pretnja za stabilnost

Predsednik Bugarske: EU da ozbiljno shvati doktrinu srpskog sveta, to je pretnja za stabilnost

NIN pre 21 minuta