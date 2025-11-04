Preminuo bivši američki potpredsjednik Dick Cheney

Dick Cheney, pokretačka snaga američke invazije na Irak 2003. godine, preminuo je u 84. godini.

Historičari su ga opisali kao jednog od najmoćnijih potpredsjednika u američkoj historiji. Njegova porodica je u utorak objavila da je preminuo 3. novembra od komplikacija upale pluća i srčanih i vaskularnih bolesti. Republikanac Cheney – bivši kongresmen iz Wyominga i ministar odbrane – bio je vrlo važna ličnost u Washingtonu kada ga je George W. Bush izabrao za svog potpredsjedničkog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. godine, koje je i pobijedio. Kao