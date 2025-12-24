Libijski vojni komandant i još sedam ljudi poginuli u avionskoj nesreći posle poletanja iz Turske

Privatni avion u kojem su bili libijski vojni komandant, još četiri oficira i tri člana posade srušio se u utorak nakon poletanja iz glavnog grada Turske, Ankare, i svi su poginuli.

Libijski zvaničnici su rekli da je uzrok nesreće „tehnički kvar aviona“. Libijska delegacija je bila u Ankari na razgovorima na visokom nivou o odbrani, čiji je cilj jačanje vojne saradnje dve države, rekli su turski zvaničnici. Libijski premijer Abdul-Hamid Dbeibah je potvrdio smrt načelnika Generalštaba, generala Muhameda Alija Ahmada el-Hadada i četvorice oficira, rekavši u saopštenju na Fejsbuku da je to „veliki gubitak“ za Libiju. El-Hadad je bio vrhovni