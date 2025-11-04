Preminuo Dick Cheney

WASHINGTON - Predsjednike pamtimo, potpredsjednike baš i ne, ali Dick Cheney, koji je umro sinoć u 85. godini života, osigurao je svoje mjesto u povijesti kao siva eminencija i jedan od najmoćnijih potpredsjednika u američkoj povijesti, ako ne i najmoćniji.

Bivši zamjenik Georgea W. Busha (2001.-2009.), umro je jučer navečer od komplikacija upale pluća te srčanih i krvožilnih bolesti, podijelila je njegova obitelj u izjavi. Republikanac, bivši član Zastupničkog doma za Wyoming i ministar obrane, već je bio važan igrač u saveznoj prijestolnici Washingtonu kada ga je tadašnji guverner Teksasa George W. Bush izabrao za svog potpredsjedničkog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. godine, na kojima je Bush kasnije