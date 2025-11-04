Preminuo Dick Cheney

SEEbiz pre 4 sati
Preminuo Dick Cheney

WASHINGTON - Predsjednike pamtimo, potpredsjednike baš i ne, ali Dick Cheney, koji je umro sinoć u 85. godini života, osigurao je svoje mjesto u povijesti kao siva eminencija i jedan od najmoćnijih potpredsjednika u američkoj povijesti, ako ne i najmoćniji.

Bivši zamjenik Georgea W. Busha (2001.-2009.), umro je jučer navečer od komplikacija upale pluća te srčanih i krvožilnih bolesti, podijelila je njegova obitelj u izjavi. Republikanac, bivši član Zastupničkog doma za Wyoming i ministar obrane, već je bio važan igrač u saveznoj prijestolnici Washingtonu kada ga je tadašnji guverner Teksasa George W. Bush izabrao za svog potpredsjedničkog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. godine, na kojima je Bush kasnije
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Obustava vlade SAD izjednačena s rekordom: Lider republikanaca u Senatu optimističan

Obustava vlade SAD izjednačena s rekordom: Lider republikanaca u Senatu optimističan

Euronews pre 3 sata
Preminuo bivši američki potpredsjednik Dick Cheney

Preminuo bivši američki potpredsjednik Dick Cheney

Slobodna Evropa pre 4 sati
Umro je Dick Cheney, pokretač militantnog američkog odgovora na 11. septembar

Umro je Dick Cheney, pokretač militantnog američkog odgovora na 11. septembar

Bloomberg Adria pre 4 sati
Plata mu je bula sano DŽEPARAC: Ovako je Dik Čejni napravio bogatstvo čije nule je teško prebrojati!

Plata mu je bula sano DŽEPARAC: Ovako je Dik Čejni napravio bogatstvo čije nule je teško prebrojati!

Telegraf pre 5 sati
Preminuo nekadašnji potpredsednik SAD Dik Čejni

Preminuo nekadašnji potpredsednik SAD Dik Čejni

RTV pre 6 sati
Preminuo Dik Čejni

Preminuo Dik Čejni

Nedeljnik pre 6 sati
Umro Dik Čejni

Umro Dik Čejni

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeGuvernerIzbori

Svet, najnovije vesti »

Ko je Zoran Mamdani, favorit za gradonačelnika Njujorka?

Ko je Zoran Mamdani, favorit za gradonačelnika Njujorka?

Danas pre 53 minuta
Šta se to dešava u Sudanu?

Šta se to dešava u Sudanu?

Danas pre 1 sat
Putin: „Burevesnik“ i „posejdon“ od istorijskog značaja za ceo 21. vek

Putin: „Burevesnik“ i „posejdon“ od istorijskog značaja za ceo 21. vek

Sputnik pre 22 minuta
Veliki kontranapad ukrajinaca na kupjansk: Dok Pokrovsk pada Zelenski poslao sve rezerve na drugu stranu

Veliki kontranapad ukrajinaca na kupjansk: Dok Pokrovsk pada Zelenski poslao sve rezerve na drugu stranu

Pravda pre 38 minuta
UnHeard: Pad Pokrovska može biti ključan u ubeđivanju Trampa da Rusija dobija rat

UnHeard: Pad Pokrovska može biti ključan u ubeđivanju Trampa da Rusija dobija rat

Pravda pre 13 minuta