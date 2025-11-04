Obustava vlade SAD izjednačena s rekordom: Lider republikanaca u Senatu optimističan

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Obustava vlade SAD izjednačena s rekordom: Lider republikanaca u Senatu optimističan

Obustava rada vlade Sjedinjenih Američkih Država ušla je danas u 35. dan čime se po trajanju izjednačila s, do sada, najdužom obustavom koja je trajala 35 dana tokom 2018. i 2019. godine za vreme prvog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, a lider republikanske većine u Senatu navodi da je "optimističan" po pitanju novog glasanja.

Ukoliko blokada potraje do srede, kako većina poslanika smatra gotovo izvesnim, biće oboren rekord iz 2018-2019. godine, kada je vlada bila u blokadi 35 dana zbog sukoba oko finansiranja zida na granici s Meksikom, navodi NBC njuz. "Ne bih rekao da sam iznenađen, ali jesam razočaran“, izjavio je republikanski senator iz američke savezne države Luizijane Džon Kenedi komentarišući političku situaciju. Iako američki Kongres još nije postigao dogovor, pojedini senatori
