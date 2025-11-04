Miroslav Aleksić u Skupštini: Patriotizam se ne pokazuje pesmom pored majke koja se bori za pravdu

Vlast Aleksandra Vučića treba da se stidi, jer su zauzeli centar grada šatorima i doveli kriminalce, lojaliste i ćacije koji pevaju pesme pored Dijane Hrke, majke koja žrtvuje svoj život da bi došla do pravde, rekao je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić na sednici Narodne skupštine Srbije.

Aleksić ističe da dok se održava sednica parlamenta ispred je i Uglješa Mrdić kome su naredili da štrajkuje glađu kako bi sve obesmislili i nastavili da se sprdaju sa najtežim zločinima i situacijama koje ljudi mogu da prežive, kao što je gubitak deteta ili članova porodice. Gde gurate ovu zemlju? Vi sprovodite obojenu revoluciju. U Ćacilendu branite KiM. Ne brani se tu, nego dole. Što niste poslali tamo vaše tajkune kojima naređujete da kupuju stanove u Beogradu