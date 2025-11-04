Advokat Lakić: Štimac danas napušta pritvor, tužilaštvo tražilo pritvor zbog „poziva na nasilje“

In medija pre 8 sati
Advokat Lakić: Štimac danas napušta pritvor, tužilaštvo tražilo pritvor zbog „poziva na nasilje“

Advokat Nikola Lakić saopštio je da je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbila zahtev Višeg javnog tužilaštva da se Vladimiru Štimcu odredi pritvor.

Lakić je agenciji Beta kazao da će Štimac u toku dana iz policijskog pritvora biti pušten na slobodu. Tužilaštvo traži pritvor za Vladimira Štimca Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da je saslušan Vladimir Š. zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra ove godine pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku,
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Vladimir Štimac saslušan, tužilaštvo traži pritvor do 30 dana

Vladimir Štimac saslušan, tužilaštvo traži pritvor do 30 dana

Serbian News Media pre 24 sata
VJT uložilo žalbu: Sud odstupa od prakse i pušta nasilnike da se brane sa slobode

VJT uložilo žalbu: Sud odstupa od prakse i pušta nasilnike da se brane sa slobode

Politika pre 3 sata
Sud odbio zahtev Tužilaštva za pritvor Vladimiru Štimcu, biće pušten na slobodu

Sud odbio zahtev Tužilaštva za pritvor Vladimiru Štimcu, biće pušten na slobodu

Serbian News Media pre 6 sati
„Odrastao sam u 18 kvadrata, neće mi slomiti duh“: Štimac planira da nastavi borbu protiv režima, posle ovih reči počeli da mu…

„Odrastao sam u 18 kvadrata, neće mi slomiti duh“: Štimac planira da nastavi borbu protiv režima, posle ovih reči počeli da mu skandiraju VIDEO

Nova pre 7 sati
VJT najavilo žalbu na odluku o Štimcu: "Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor"

VJT najavilo žalbu na odluku o Štimcu: "Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor"

NIN pre 9 sati
Sud odbio zahtev za pritvor: Štimac pušten da se brani sa slobode

Sud odbio zahtev za pritvor: Štimac pušten da se brani sa slobode

Mondo pre 9 sati
Prva izjava Štimca po puštanju na slobodu, poslao jaku poruku Aleksandru Vučiću

Prva izjava Štimca po puštanju na slobodu, poslao jaku poruku Aleksandru Vučiću

Nova pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Profesori sa Stenforda: Studentski pokret u Srbiji može postati globalni model otpora

Danas pre 7 minuta
Radikalski otrov podela još uvek je prisutan

Radikalski otrov podela još uvek je prisutan

Radar pre 27 minuta
Četiri zida, jedan ekran, nijedan zagrljaj

Četiri zida, jedan ekran, nijedan zagrljaj

Radar pre 27 minuta
Predsedniče, pljunuli ste i ponizili žrtve

Predsedniče, pljunuli ste i ponizili žrtve

Radar pre 27 minuta
Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Danas pre 1 sat