Advokat Lakić: Štimac danas napušta pritvor, tužilaštvo tražilo pritvor zbog „poziva na nasilje“

Advokat Nikola Lakić saopštio je da je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbila zahtev Višeg javnog tužilaštva da se Vladimiru Štimcu odredi pritvor.

Lakić je agenciji Beta kazao da će Štimac u toku dana iz policijskog pritvora biti pušten na slobodu. Tužilaštvo traži pritvor za Vladimira Štimca Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da je saslušan Vladimir Š. zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra ove godine pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekavao učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa, koji se održava u Pionirskom parku,