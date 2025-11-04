VJT najavilo žalbu na odluku o Štimcu: "Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor"

NIN pre 22 minuta  |  Tanjug
VJT najavilo žalbu na odluku o Štimcu: "Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor"

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da puštanjem osumnjičenih za krivična dela koja u sebi sadrže elemente nasilja da se brane sa slobode, pojedine sudije šalju opasnu poruku da sa vršenjem nasilja može da se nastavi i istovremeno odstupaju od dugogodišnje utvrđene prakse.

Tužilaštvo u saopštenju navodi da će uložiti žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je odbijen predlog ovog tužilaštva za određivanje pritvora Vladimiru Štimca, osumnjičenom da je 2. novembra 2025. godine izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. "Žalbom će krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu predložiti preinačenje prvostepenog rešenja i određivanje pritvora osumnjičenom zbog postojanja
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Sud odbio zahtev za pritvor: Štimac pušten da se brani sa slobode

Sud odbio zahtev za pritvor: Štimac pušten da se brani sa slobode

Mondo pre 22 minuta
Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode, tužilaštvo najavljuje žalbu

Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode, tužilaštvo najavljuje žalbu

RTS pre 1 sat
Prva izjava Štimca: Ako su mislili da će da mi slome duh…

Prva izjava Štimca: Ako su mislili da će da mi slome duh…

Sport klub pre 1 sat
Štimac će biti pušten na slobodu, sudija odbila da mu se odredi pritvor

Štimac će biti pušten na slobodu, sudija odbila da mu se odredi pritvor

Radio 021 pre 1 sat
Tužilaštvo će uložiti žalbu na odluku suda da Vladimiru Štimcu ne odredi pritvor

Tužilaštvo će uložiti žalbu na odluku suda da Vladimiru Štimcu ne odredi pritvor

Novi magazin pre 1 sat
Supruga Štimca: Vladimir pušten da se brani sa slobode

Supruga Štimca: Vladimir pušten da se brani sa slobode

N1 Info pre 1 sat
VJT o puštanju Štimca: Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasilje ne određuje pritvor

VJT o puštanju Štimca: Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasilje ne određuje pritvor

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoprotestihapšenjeVladimir Štimac

Društvo, najnovije vesti »

Danas: BIA na merama držala poslanicu PSG-a kada je presretnut razgovor novosadskih aktivista

Danas: BIA na merama držala poslanicu PSG-a kada je presretnut razgovor novosadskih aktivista

N1 Info pre 22 minuta
Ponovo okupljanja ispred skupštine, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Saobraćaj blokiran

Ponovo okupljanja ispred skupštine, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu: Saobraćaj blokiran

NIN pre 22 minuta
VJT najavilo žalbu na odluku o Štimcu: "Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor"

VJT najavilo žalbu na odluku o Štimcu: "Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor"

NIN pre 22 minuta
„Situacija u Srbiji je delikatna ali da smo se odlučili za otvoren bojkot to bi nas dovelo do scenarija da se Slobodna zona…

„Situacija u Srbiji je delikatna ali da smo se odlučili za otvoren bojkot to bi nas dovelo do scenarija da se Slobodna zona više nikad ne desi“

Nova pre 23 minuta
Građani satima stajali zarobljeni u garaži Kliničkog centra VIDEO

Građani satima stajali zarobljeni u garaži Kliničkog centra VIDEO

Nova pre 23 minuta