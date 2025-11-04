VJT najavilo žalbu na odluku o Štimcu: "Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor"

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da puštanjem osumnjičenih za krivična dela koja u sebi sadrže elemente nasilja da se brane sa slobode, pojedine sudije šalju opasnu poruku da sa vršenjem nasilja može da se nastavi i istovremeno odstupaju od dugogodišnje utvrđene prakse.

Tužilaštvo u saopštenju navodi da će uložiti žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je odbijen predlog ovog tužilaštva za određivanje pritvora Vladimiru Štimca, osumnjičenom da je 2. novembra 2025. godine izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. "Žalbom će krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu predložiti preinačenje prvostepenog rešenja i određivanje pritvora osumnjičenom zbog postojanja