„Odrastao sam u 18 kvadrata, neće mi slomiti duh“: Štimac planira da nastavi borbu protiv režima, posle ovih reči počeli da mu skandiraju VIDEO

Vladimir Štimac, bivši košarkaš Crvene zvezde, pušten je na slobodu u utorak i naglasio je da planira da nastavi borbu protiv nakaradnog i kriminalnog režima.

Štimac je uhapšen u noći između nedelje i ponedeljka a pušten je nakon što je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako se navelo posle hapšenja, priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira. Posle ovih reči su počeli da mu skandiraju oni koji ga dočekali prilikom puštanja na slobodu. „Hvala vam pre svega što ste bili uz mene što ste se svugde pojavili. Idemo dalje, ne stajemo nigde, borimo se protiv ovog nakaradnog i kriminalnog režima. Ako su mislili