Najstariji vazduh na svetu je star 6 miliona godina! Neverovatno otkriće naučnika na Antarktiku: Ekspedicija prevazišla sva očekivanja!

Kurir pre 1 sat  |  space.com
Najstariji vazduh na svetu je star 6 miliona godina! Neverovatno otkriće naučnika na Antarktiku: Ekspedicija prevazišla sva…

Naučnici koji rade sa Centrom za istraživanje najstarijeg leda (COLDEX) prikupili su najstarije direktno datirane ledene jezgre ikada izbušene: stare 6 miliona godina.

Proučavajući vazduh i vodu iz uzoraka, zavirili su u klimu drevne Zemlje, kada je planeta bila toplija nego danas, a nivo mora viši — i otkrili dokaze o dugoročnom periodu hlađenja. Predvođeni Sarom Šeklton iz Okeanografskog instituta Vuds Hol i Džonom Higinsom sa Univerziteta Prinston, tim je prikupio uzorke sa brda Alan u Istočnom Antarktiku, gde topografija pejzaža približava drevni led površini. Iako su istraživači očekivali da će ovde pronaći led star do 3
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Ruske trupe upale u Mirnograd, zauzevši zgrade na istoku i severu (mapa/video)

Ruske trupe upale u Mirnograd, zauzevši zgrade na istoku i severu (mapa/video)

Pravda pre 4 sati
Čistka: Ruski jurišni avioni uteruju strah u kosti - ukrajinski vojnici se razbežali FOTO/VIDEO

Čistka: Ruski jurišni avioni uteruju strah u kosti - ukrajinski vojnici se razbežali FOTO/VIDEO

B92 pre 9 sati
Stvaranje mira

Stvaranje mira

Danas pre 1 dan
Kvalitet vazduha u Nju Delhiju se dodatno pogoršao

Kvalitet vazduha u Nju Delhiju se dodatno pogoršao

Euronews pre 1 dan
Klimatske promene izmiču kontroli Svakog minuta u svetu umre jedna osoba

Klimatske promene izmiču kontroli Svakog minuta u svetu umre jedna osoba

Alo pre 1 dan
Najefikasniji savremeni lovac: Ruska vojska dobila novu partiju Su-35S

Najefikasniji savremeni lovac: Ruska vojska dobila novu partiju Su-35S

Sputnik pre 2 dana
Američka vojska se približava Venecueli

Američka vojska se približava Venecueli

Politika pre 2 dana

Ključne reči

Antarktikvazduh

Svet, najnovije vesti »

Američki ministar rata stigao na granicu! Šef Pentagona prvi put posle osam godina u demilitarizovanoj zoni između dveju…

Američki ministar rata stigao na granicu! Šef Pentagona prvi put posle osam godina u demilitarizovanoj zoni između dveju Koreja! (video)

Kurir pre 1 sat
Predsednik Finske upozorava: "Ušli smo u novu eru nuklearnog oružja, gde, nažalost, njegov značaj nastavlja da raste"

Predsednik Finske upozorava: "Ušli smo u novu eru nuklearnog oružja, gde, nažalost, njegov značaj nastavlja da raste"

Kurir pre 1 sat
Najstariji vazduh na svetu je star 6 miliona godina! Neverovatno otkriće naučnika na Antarktiku: Ekspedicija prevazišla sva…

Najstariji vazduh na svetu je star 6 miliona godina! Neverovatno otkriće naučnika na Antarktiku: Ekspedicija prevazišla sva očekivanja!

Kurir pre 1 sat
Prestolonaslednik Saudijske Arabije u poseti Vašingtonu 18. novembra

Prestolonaslednik Saudijske Arabije u poseti Vašingtonu 18. novembra

Politika pre 1 sat
Ovo su najnebezbednije zemlje u Evropi, Srbija u prvih deset

Ovo su najnebezbednije zemlje u Evropi, Srbija u prvih deset

Danas pre 2 sata