Najstariji vazduh na svetu je star 6 miliona godina! Neverovatno otkriće naučnika na Antarktiku: Ekspedicija prevazišla sva očekivanja!

Naučnici koji rade sa Centrom za istraživanje najstarijeg leda (COLDEX) prikupili su najstarije direktno datirane ledene jezgre ikada izbušene: stare 6 miliona godina.

Proučavajući vazduh i vodu iz uzoraka, zavirili su u klimu drevne Zemlje, kada je planeta bila toplija nego danas, a nivo mora viši — i otkrili dokaze o dugoročnom periodu hlađenja. Predvođeni Sarom Šeklton iz Okeanografskog instituta Vuds Hol i Džonom Higinsom sa Univerziteta Prinston, tim je prikupio uzorke sa brda Alan u Istočnom Antarktiku, gde topografija pejzaža približava drevni led površini. Iako su istraživači očekivali da će ovde pronaći led star do 3