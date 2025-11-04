Novembarski sneg u Srbiji: Na ovoj planini se sve zabelelo, prizori neverovatni

Mondo pre 54 minuta  |  Mihajlo Sfera
Novembarski sneg u Srbiji: Na ovoj planini se sve zabelelo, prizori neverovatni
Danas u Srbiji hladnije. Na severu pretežno sunčano, dok u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Na Kopaoniku uveliko su se krovovi zabeleli, a evo koliko iznosi najniža temperatura izmerena u Srbiji 4. novembra. Kako saopštava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), na jugu i jugoistoku ujutro i pre podne mestimično sa slabom kišom, dok je na visokim planinama sa slabim snegom. Posle podne očekuje se suvo vreme uz smanjenje oblačnosti. Kako se može
Ključne reči

KopaonikSnegRHMZ

