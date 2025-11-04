Surova dominacija Nikole Jokića: Prvi put je dodao gas i podsetio da bolji ne postoji

Mondo pre 39 minuta  |  Milutin Vujičić
Surova dominacija Nikole Jokića: Prvi put je dodao gas i podsetio da bolji ne postoji

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu neverovatnu utakmicu u NBA ligi, ali nije došao do tripl-dabla.

Nakon četiri s kojima je počeo novu sezonu, Jokić kao da je bio previše pod svetlima reflektora i u naredne dve utakmice iaka je briljirao, nije došao do dvocifrenog učinka u tri kategorije. Prethodne noći u pobedi Denvera nad Sakramentom (130:124) zabeležio je ukupno 34 poena, 14 asistencija, sedam skokova, četiri ukradene i dve blokade. To sve uradio je za 36 minuta na parketu, uz samo jednu izgubljenu loptu. Važno je napomenuti da je Jokić čak devet poena ubacio
Ključne reči

KošarkaNBASakramentoNikola JokićDenver

