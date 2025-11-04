Vremenska prognoza za 4. novembar: Nastavak zahlađenja uz lokalne padavine

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 4. novembar: Nastavak zahlađenja uz lokalne padavine

Prema vremenskoj prognozi za utorak 4. novembar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od nula do sedam stepeni.

Maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 19 stepeni. Jutarnja biti oko sedam stepeni. Prema vremenskoj prognozi za sredu 5. novembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za
Vojvodina

