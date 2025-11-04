Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu nedaleko od Doma Narodne skupštine

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u padu nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu, treći dan štrajkuje glađu nedaleko od Doma Narodne skupštine, tražeći istinu i odgovornost o pogibiji njenog sina i još 15 osoba u padu nadstrešnice 1. novembra prošle godine.

Na mestu gde štrajkuje glađu od nedelje, na uglu Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra, okupljeno je nekoliko desetina građana. Saobraćaj u Bulevaru kralja Aleksandra, Takovskoj i Kneza Miloša funkcioniše neometano. Grupa ljudi koji podržavaju Hrku nalazi se uz metalnu ogradu koja ih odvaja od šatorskog naselja sa pristalicama vlasti ispred Doma Narodne skupštine, koje su takođe prisutne u sličnom broju. Saobraćaj od Doma Narodne skupštine do Trga Nikole