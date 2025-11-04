Novi sistem kontrole ulaska u EU od danas i na Horgošu – registracija srpskih putnika postaje obavezna

Na najvećem mađarsko-srpskom graničnom prelazu Reske–Horgoš danas je počela primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES), koji donosi strožu, ali digitalno unapređenu kontrolu ulaska u zemlje Šengena.

Ovim sistemom će svim putnicima iz trećih zemalja, među kojima su i srpski državljani, biti kreiran elektronski dosije sa ličnim i biometrijskim podacima – uključujući fotografiju lica i otiske četiri prsta desne ruke, prenosi RTS. Na granici su postavljeni posebni punktovi za registraciju, a policijski službenici usmeravaju vozila u trake za putnike koji treba da obave upis u novi sistem. Putnici iz zemalja članica EU prolaze bez promena, dok se novi režim odnosi