Bogdan Bogdanović: "Bol majke ne sme biti predmet ruganja"

Bogdan Bogdanović, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, pružio je podršku Dijani Hrki, majci Stefana Hrke koji je nastradao u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

"Bol majke ne sme biti predmet ruganja. Nema opravdanja, nema 'drugog ugla'. Postoji samo ljudskost - ili njen izostanak", navodi se u objavi koju je Bogdanović okačio na Instagram storiju. Osim njega, povodom aktuelnih događaja i kao vid podrške Hrki oglasili su se i drugi košarkaši, među njima Vladimir Štimac, Vladimir Lučić, Nemanja Nedović, Branko Lazić i Igor Rakočević. Podsetimo, Dijana Hrka, majka mladića stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, započela