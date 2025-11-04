Bogdan Bogdanović: "Bol majke ne sme biti predmet ruganja"

Radio 021 pre 52 minuta  |  021.rs
Bogdan Bogdanović: "Bol majke ne sme biti predmet ruganja"

Bogdan Bogdanović, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, pružio je podršku Dijani Hrki, majci Stefana Hrke koji je nastradao u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

"Bol majke ne sme biti predmet ruganja. Nema opravdanja, nema 'drugog ugla'. Postoji samo ljudskost - ili njen izostanak", navodi se u objavi koju je Bogdanović okačio na Instagram storiju. Osim njega, povodom aktuelnih događaja i kao vid podrške Hrki oglasili su se i drugi košarkaši, među njima Vladimir Štimac, Vladimir Lučić, Nemanja Nedović, Branko Lazić i Igor Rakočević. Podsetimo, Dijana Hrka, majka mladića stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, započela
Ključne reči

KošarkaNovi SadBogdan BogdanovićNemanja NedovićVladimir LučićVladimir ŠtimacDijana Hrka

