Požar u nuklearnoj elektrani u Bugarskoj

Požar u nuklearnoj elektrani u Bugarskoj

U nuklearnoj elektrani Kozloduj došlo je do požara u energetskoj sobi bezbednosnog sistema petog bloka, što je izazvalo vanrednu reakciju radnika elektrane, objavio je portal Novinite.

Zbog gustog dima u prostoriji, pozvana je vatrogasna služba, a preduzimaju se mere za zamenu oštećene opreme. Zvanično je saopšteno da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti po ljude. Radnici elektrane ostaju u pripravnosti dok se incident potpuno ne sanira. Prema navodima bugarskih medija, incident se dogodio juče. (Telegraf.rs)
