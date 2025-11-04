Požar u nuklearnoj elektrani u Bugarskoj

U nuklearnoj elektrani Kozloduj došlo je do požara u energetskoj sobi bezbednosnog sistema petog bloka, što je izazvalo vanrednu reakciju radnika elektrane, objavio je portal Novinite.

Zbog gustog dima u prostoriji, pozvana je vatrogasna služba, a preduzimaju se mere za zamenu oštećene opreme. Zvanično je saopšteno da je situacija pod kontrolom i da nema opasnosti po ljude. Radnici elektrane ostaju u pripravnosti dok se incident potpuno ne sanira. Prema navodima bugarskih medija, incident se dogodio juče. (Telegraf.rs)