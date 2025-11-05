"Na Zvezdine utakmice ne idem - Partizan među dva najveća iznenađenja"

Bivši košarkaš Zoran Moka Slavnić komentarisao je izdanja Crvene zvezde i Partizana u Evroligi.

Zvezda je trenutno u vrhu tabele i ima skor 6-2, dok je Partizan na 3-5 i nalazi se u donjem delu evroligaške tabele. "Drago mi je što Crvena zvezda ide kao kometa sa pobedama i čestitam im. Pošto više ne idem na utakmice do kraja prvenstva ih neću komentarisati", rekao je Slavnić za Basketball Sphere. Crveno-beli su nanizali šest pobeda u elitnom takmičenju i nalaze se pri samom vrhu tabele, dok je Partizan sa druge strane izgubio tri od poslednje četiri utakmice