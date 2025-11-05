Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija oko Skupštine uoči početka dva skupa

Beta pre 15 minuta

Jake policijske snage raspoređene su oko Doma Narodne skupštine, gde bi u 17 časova trebalo da zvanično počnu dva skupa - jedan pristalica vlasti u šatorskom naselju i drugi na mestu gde Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice, štrajkuje glađu.

Kordoni policije u opremi za razbijanje demonstracija u potpunosti okružuju zgradu parlamenta, a veliki broj policajaca prisutan je i uz samu ogradu, na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Takovske ulice, koji razdvaja dva skupa, javlja reporter agencije Beta.

Saobraćaj u tom centralnom delu grada, u potpunosti je obustavljen, a reguliše ga saobraćajna policija koja preusmerava vozila.

Situacija je trenutno mirna, a policija koja obezbeđuje skup okrenuta je prema skupu koji podržava Dijanu Hrka, što im pojedini prisutni zameraju.

Iako ti skupovi nisu zvanično počeli, na oba je već prisutno po nekoliko hiljada ljudi, koji razmenjuju povike i prave buku.

Dva skupa, osim ograde i kordona policije, deli i nekoliko desetina metara praznog prostora, jer su redari pristalica vlasti napravili svoj kordon kod šatorskog naselja ispred Skupštine, kako ne bi došlo do spajanja dva skupa.

Na skup podrške Dijani Hrka, kako je ranije najavljeno, došli su građani i iz drugih gradova, a svi zajedno uzvikuju "Dijana, Dijana", "Pumpaj, pumpaj" i pogrdne parole upućene predsedniku Srbije.

Sa druge strane ograde, takođe ima onih koji su došli iz drugih gradova, koji su, kako prenose mediji, organizovano autobusima došli iz više delova Srbije i koji pevaju pohvalne pesme predsedniku.

Prema izjavama zvaničnika, pristalice vlasti ispred Skupštine organizuju doček grupi od 60 Srba sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu, kako bi sledeće nedelje prisustvovali skupu koji organizuje vlast.

(Beta, 05.11.2025)

