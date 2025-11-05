Skupština Srbije nastavila rad: Poslanici o Generalštabu, Titovom Maršalatu i sovama ušarama

Skupština Srbije nastavila rad: Poslanici o Generalštabu, Titovom Maršalatu i sovama ušarama

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas sednicu, započetu juče, a na čijem dnevnom redu su, između ostalog, izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i predlog specijalnog zakona o području Generalštaba.

Marijan Rističević (NSS), upitao je poslanike opozicije kako će u Evropsku uniju kada su za nacizam i komunizam, s obzirom da im je, kako je rekao, Stari savski most, koji je nazvao nacističkim mostom, bio simbol Beograda. Ana Ivanović, poslanica MI snaga naroda, rekla je da je zakon o biračkom spisku koji je na dnevnom redu odraz vazalne svesti vlasti prema Evropskoj uniji, te poručila da je Skupština više puta donosila besmislene zakone samo da bi vlast imala
Ana Ivanović, NATO, Evropska Unija, Skupština Srbije, Slobodan Ilić, Beograd na vodi, Ana Brnabić, REM

