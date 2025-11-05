Skupština Srbije nastavila rad: Poslanici o Generalštabu, Titovom Maršalatu i sovama ušarama

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas sednicu, započetu juče, a na čijem dnevnom redu su, između ostalog, izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i predlog specijalnog zakona o području Generalštaba.

Marijan Rističević (NSS), upitao je poslanike opozicije kako će u Evropsku uniju kada su za nacizam i komunizam, s obzirom da im je, kako je rekao, Stari savski most, koji je nazvao nacističkim mostom, bio simbol Beograda. Ana Ivanović, poslanica MI snaga naroda, rekla je da je zakon o biračkom spisku koji je na dnevnom redu odraz vazalne svesti vlasti prema Evropskoj uniji, te poručila da je Skupština više puta donosila besmislene zakone samo da bi vlast imala