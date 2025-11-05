Šta će se dešavati danas kod Skupštine Srbije u 17h: Skup podrške Dijani Hrki i dolazak pristalica vlasti u Ćacilend

Nedeljnik pre 1 dan
Šta će se dešavati danas kod Skupštine Srbije u 17h: Skup podrške Dijani Hrki i dolazak pristalica vlasti u Ćacilend

Studenti u blokadi novosadskog univerziteta pozvali su putem Instagrama sugrađane da se pridruže protestu podrške Dijani Hrki, koji će biti održan danas u 17 časova ispred Narodne skupštine.

Na današnji protest u 17h pozvala je juče ispred Skupštine Dijana Hrka. Poziv studenata podržali su i zborovi grada Novog Sada. Putem fejsbuk-profila autoprevoznika Milomira Jaćimovića saznajemo da će on i danas prevoziti zainteresovane građane na protest u Beogradu. Jaćimović je objavio da je polazak sa Železničke stanice u Novom Sadu planiran za 17 časova, a okupljanje će početi na istom mestu u 16.30. ISTOVREMENO I SNS ORGANIZUJE SKUP Pristalice vlasti sa Kosova
