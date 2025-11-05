Nastavljena sednica o biračkom spisku i leks specijalisu, na dnevni red dodato i glasanje za članove REM-a

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas načelnu raspravu o svih osam tačaka dnevnog reda među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i posebnom zakonu (leks specijalisu) o Generalštabu u Beogradu.

Dnevni red sednice je dodat za još jednu tačku, a to je glasanje za kandidate za Savet REM-a po hitnoj proceduri. Sednica je počela juče a u dnevni rad danas je po hitnom postupku stavljena lista kandidata za izbor članova Saveta REM-a, na predlog Odbora za kulturu i informisanje. U skupštinskoj sali nema poslanika opozicije. Kako je javio reporter N1 iz Narodne skupštine, glasanje o predlogu da se dnevni red proširi je počelo dok predstavnici opozicije još nisu