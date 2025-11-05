Užice uz Dijanu: Održan skup podrške, danas organizovan polazak u Beograd

UŽICE – U Užicu je sinoć održan protest podrške Dijani Hrki, majci čije je dete stradalo pre godinu dana u tragediji izazvanoj padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Građani su se od 18 časova počeli okupljati ispred Gradske kuće, izražavajući solidarnost i podršku. Jedan od okupljenih poručio je da Užice stoji uz svaku majku, svaku porodicu i svakog građanina kome je rečeno da ćuti. „Nećemo ćutati, nećemo se skloniti, nećemo im dozvoliti da zaborave da smo ljudi, a ne brojke“, poručio je učesnik protesta. Nakon govora, građani su se uputili ka magistrali, koja je nakratko blokirana u znak protesta. Policija je regulisala