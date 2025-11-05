Užice uz Dijanu: Održan skup podrške, danas organizovan polazak u Beograd

Zoom UE pre 4 sati
Užice uz Dijanu: Održan skup podrške, danas organizovan polazak u Beograd

UŽICE – U Užicu je sinoć održan protest podrške Dijani Hrki, majci čije je dete stradalo pre godinu dana u tragediji izazvanoj padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Građani su se od 18 časova počeli okupljati ispred Gradske kuće, izražavajući solidarnost i podršku. Jedan od okupljenih poručio je da Užice stoji uz svaku majku, svaku porodicu i svakog građanina kome je rečeno da ćuti. „Nećemo ćutati, nećemo se skloniti, nećemo im dozvoliti da zaborave da smo ljudi, a ne brojke“, poručio je učesnik protesta. Nakon govora, građani su se uputili ka magistrali, koja je nakratko blokirana u znak protesta. Policija je regulisala
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije nastavila rad: Poslanici o Generalštabu, Titovom Maršalatu i sovama ušarama

Skupština Srbije nastavila rad: Poslanici o Generalštabu, Titovom Maršalatu i sovama ušarama

Danas pre 2 sata
Žustra polemika u Skupštini Srbije: Poslanici o izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i sudbini Generalštaba

Žustra polemika u Skupštini Srbije: Poslanici o izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i sudbini Generalštaba

Euronews pre 2 sata
Oštra polemika u Skupštini o sudbini Generalštaba: Poslanici SNS-a ne odustaju od ideje da mu ovo bude namena

Oštra polemika u Skupštini o sudbini Generalštaba: Poslanici SNS-a ne odustaju od ideje da mu ovo bude namena

Telegraf pre 3 sata
Nastavljena sednica o biračkom spisku i leks specijalisu, na dnevni red dodato i glasanje za članove REM-a

Nastavljena sednica o biračkom spisku i leks specijalisu, na dnevni red dodato i glasanje za članove REM-a

N1 Info pre 5 sati
Jelena Jerinić: „Dok su ovi ljudi na vlasti – nema ništa od ispravnog biračkog spiska“

Jelena Jerinić: „Dok su ovi ljudi na vlasti – nema ništa od ispravnog biračkog spiska“

Vreme pre 4 sati
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu o biračkom spisku i leks specijalisu o Generalštabu

Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu o biračkom spisku i leks specijalisu o Generalštabu

Beta pre 6 sati
U Skupštini nastavljena sednica o biračkom spisku i leks specijalisu o Generalštabu

U Skupštini nastavljena sednica o biračkom spisku i leks specijalisu o Generalštabu

Nedeljnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadUžiceDijana Hrka

Politika, najnovije vesti »

Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija oko Skupštine uoči početka dva skupa

Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija oko Skupštine uoči početka dva skupa

Beta pre 16 minuta
Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija oko Skupštine uoči početka dva skupa

Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija oko Skupštine uoči početka dva skupa

Beta pre 16 minuta
Bačulov pušten pa opet uhapšen zbog novih krivičnih dela

Bačulov pušten pa opet uhapšen zbog novih krivičnih dela

RTV pre 5 minuta
Miša Bačulov ponovo uhapšen ispred Palate pravde: Sumnjiče ga da je koordinirao nemire kod Skupštine Srbije u nedelju

Miša Bačulov ponovo uhapšen ispred Palate pravde: Sumnjiče ga da je koordinirao nemire kod Skupštine Srbije u nedelju

Nova pre 5 minuta
Šta se dešava ispred Skupštine: Vučićeve pristalice pune Ćacilend, građani uzvikuju „Ruke su vam krvave“

Šta se dešava ispred Skupštine: Vučićeve pristalice pune Ćacilend, građani uzvikuju „Ruke su vam krvave“

Nedeljnik pre 21 minuta