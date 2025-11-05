GSP Beograd nabavlja autobuse za 7,8 milijardi dinara - Raspisan tender za kupovinu 80 solo i 70 zglobnih vozila

Ilustracija (Foto: Dejan Aleksić) GSP Beograd raspisao je tender za kupovinu autobusa za javni prevoz, a procenjena vrednost nabavke je 7,8 milijardi dinara bez PDV-a, odnosno oko 66,6 mil EUR.

Ova javna nabavka, kako se može videti, podeljena je u dve partije. Prva partija odnosi se na nabavku 80 solo autobusa i njena vrednost je 3,7 milijardi dinara, dok se druga partija tiče kupovine 70 zglobnih autobusa i ona je "teška" 4,1 milijardu. Kupovina novih autobusa planirana je putem finansijskog lizinga. Kako je precizirano u tenderskoj dokumentaciji, svi autobusi moraju biti iste marke i tipa, proizvedeni u serijskoj proizvodnji i potpuno novi, a pod time