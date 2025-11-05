(BLOG) Skup podrške Dijani Hrki na Đačkom trgu i skup u Kraljevu(VIDEO)

Počeo je još jedan skup podrske Dijani Hrki na Đačkom trgu.

Građani su na poziv Ujedinjenih zborova počeli da se okupljaju od 18 časova. Podsetimo, Dijana Hrka, majka jedne od žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu, već nekoliko dana štrajkuje glađu. 19.55 Skupovi u Kragujevcu i Kraljevu su završeni. 19.53 – Kraljevo Kraljevčani i dalje šetaju trenutno se nalaze na Maloj pijaci. 19.31 – Kraljevo U Kraljevu ogromna kolona ide Karađorđevom ulicom. 19.25 – Kraljevo Srudenti Kraljeva preuzeli barjak Kraljeva i pozvali u