Vučić se oglasio povodom tragedije u Tuzli: "u ovim teškim trenucima izražavamo solidarnost sa vama"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće povodom tragedije u Tuzli. "Sa dubokom tugom primio sam vest o tragičnom požaru u domu za stare u Tuzli, koji je odneo veliki broj života.

U svoje ime i u ime građana Republike Srbije upućujem iskreno saučešće porodicama stradalih, dok se molimo da se povređeni brzo oporave. U ovim teškim trenucima izražavamo solidarnost sa Tuzlom i Bosnom i Hercegovinom, uz spremnost Srbije da, ukoliko je potrebno, pruži svaku vrstu pomoći", istakao je Vučić na društvenoj mreži Iks. Podsetimo, veliki požar izbio je sinoć u Domu penzionera u Tuzli u Bosni i Hercegovini. Požar je izazvao paniku među osobljem, a uzrok