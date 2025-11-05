Đoković: Ne znam odakle im informacija da ću igrati na Završnom mastersu, još nisam odlučio

Đoković: Ne znam odakle im informacija da ću igrati na Završnom mastersu, još nisam odlučio

Srpski teniser Novak Đoković bio je zadovoljan svojom igrom i atmosferom tokom meča protiv Alehandra Tabila, a na konferenciji za medije govorio je o mogućem penzionisanju, kao i učešću na Završnom mastersu u Torinu.

Pobedio je Đoković prvi put u karijeri Tabila i plasirao se u četvrtfinale turnira u Atini, a nakon meča na konferenciji odgovarao je na mnoga pitanja. "Atmosfera je bila sjajna. Podrška je bila onakva kakvu sam zamišljao i želeo. Želim da se zahvalim svima koji su došli, i Grcima i Srbima. Igranje u ovakvom ambijentu bilo je zaista posebno", rekao je Đoković na početku konferencije za novinare. Posebno emotivan trenutak večeri bila je ceremonija posvećena Nikiju
