Preokret Anisimove za polufinale Završnog mastersa

Američka teniserka Amanda Anisimova plasirala se u polufinale Završnog mastersa pošto je u direktnom duelu za prolazak velikim preokretom savladala Poljakinju Igu Svjontek rezultatom 2:1, po setovima 6:7 (4:7), 6:4 i 6:3.

Meč je trajao čak dva sata i 36 minuta, tokom kojih je viđen veoma dobar i uzbudljiv tenis. U prvom setu nije bilo brejka, pa je odlučivao taj-brejk u kom je Svjontek bila bolja. Anisimova je u drugom setu napravila brejk kod vođstva 5:4 i tako najavila preokret. U trećem setu Anisimova pravi dva brejka i tako stiže do velike pobede. Pre Anisimove, iz Grupe B plasman u polufinale obezbedila je Elena Ribakina. Njih dve će imena rivalki u polufinalu saznati posle