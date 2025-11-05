Zohran Mamdani – prvi musliman indijskog porekla na čelu Njujorka

Zohran Mamdani, demokratski socijalista, pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka, čime je postao prvi musliman indijskog porekla na čelu najvećeg američkog grada. "Njujork će biti svetlost u ovom trenutku političkog mraka", izjavio je tridesetčetvorogodišnji Mamdani u Bruklinu, u svom pobedničkom govoru.

U trci za gradonačelnika učestvovali su republikanac Kertis Sliva i bivši guverner Endru Kuomo, koji se kandidovao kao nezavisni kandidat i dobio podršku američkog predsednika Donalda Trampa. Tramp je, takođe, zapretio da će Njujork ostati bez federalnih fondova ukoliko Mamdani pobedi, nazvavši ga "komunistom". Iako je naglasio da nije "obožavalac" Kuoma, Tramp je dodao da bi "u izboru između lošeg demokrate i komuniste uvek izabrao lošeg demokratu". Mamdani je