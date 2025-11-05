Zohran Mamdani – prvi musliman indijskog porekla na čelu Njujorka

RTS pre 1 sat
Zohran Mamdani – prvi musliman indijskog porekla na čelu Njujorka

Zohran Mamdani, demokratski socijalista, pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka, čime je postao prvi musliman indijskog porekla na čelu najvećeg američkog grada. "Njujork će biti svetlost u ovom trenutku političkog mraka", izjavio je tridesetčetvorogodišnji Mamdani u Bruklinu, u svom pobedničkom govoru.

U trci za gradonačelnika učestvovali su republikanac Kertis Sliva i bivši guverner Endru Kuomo, koji se kandidovao kao nezavisni kandidat i dobio podršku američkog predsednika Donalda Trampa. Tramp je, takođe, zapretio da će Njujork ostati bez federalnih fondova ukoliko Mamdani pobedi, nazvavši ga "komunistom". Iako je naglasio da nije "obožavalac" Kuoma, Tramp je dodao da bi "u izboru između lošeg demokrate i komuniste uvek izabrao lošeg demokratu". Mamdani je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Izbori za gradonačelnika Njujorka: Pobeda Trampove noćne more

Izbori za gradonačelnika Njujorka: Pobeda Trampove noćne more

Vreme pre 5 minuta
"Trampova najgora noćna mora" pobedila na izborima za gradonačelnika Njujorka

"Trampova najgora noćna mora" pobedila na izborima za gradonačelnika Njujorka

Radio 021 pre 1 sat
Zohran Mamdani je novi gradonačelnik Njujorka: Evo šta je poručio u pobedničkom govoru, potkačio i Trampa

Zohran Mamdani je novi gradonačelnik Njujorka: Evo šta je poručio u pobedničkom govoru, potkačio i Trampa

Nova pre 26 minuta
Zohran Mamdani - novi gradonačelnik Njujorka, prvi musliman na čelu najvećeg grada u SAD

Zohran Mamdani - novi gradonačelnik Njujorka, prvi musliman na čelu najvećeg grada u SAD

N1 Info pre 25 minuta
Zohran Mamdani je novi gradonačelnik New Yorka

Zohran Mamdani je novi gradonačelnik New Yorka

SEEbiz pre 25 minuta
Zohran Mamdani – prvi musliman indijskog porekla na čelu Njujorka

Zohran Mamdani – prvi musliman indijskog porekla na čelu Njujorka

Sputnik pre 41 minuta
"Donalde, znam da gledaš, pojačaj ton"! Prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka proziva predsednika SAD, dok gomila viče…

"Donalde, znam da gledaš, pojačaj ton"! Prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka proziva predsednika SAD, dok gomila viče "mašala" ovo je odgovor Trampa (video)

Kurir pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerNjujorkIzboriDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rusija započela serijsku proizvodnju raketnog sistema "orešnik"

Rusija započela serijsku proizvodnju raketnog sistema "orešnik"

RTV pre 6 minuta
Izbori za gradonačelnika Njujorka: Pobeda Trampove noćne more

Izbori za gradonačelnika Njujorka: Pobeda Trampove noćne more

Vreme pre 5 minuta
Šta ako su Trampove carine nezakonite?

Šta ako su Trampove carine nezakonite?

Danas pre 6 minuta
Uništeni minobacački odredi

Uništeni minobacački odredi

Vesti online pre 2 minuta
Najduža blokada vlade u istoriji SAD

Najduža blokada vlade u istoriji SAD

Vesti online pre 6 minuta