Izraelska vojska preuzela još jedno telo taoca od Crvenog krsta koje je predao Hamas

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
Izraelska vojska preuzela još jedno telo taoca od Crvenog krsta koje je predao Hamas

TEL AVIV - Izraelska vojska saopštila je da je sinoć preuzela još jedno telo taoca od Crvenog krsta koje je predala palestinska militantna grupa Hamas u gradu Gazi.

Posmrtni ostaci biće odneti u forenzički institut Abu Kabir u Tel Avivu radi identifikacije, preneo je Tajms of Izrael. Hamas nije otkrio identitet taoca čije je telo predao. Ukoliko se potvrdi da telo pripada taocu, to bi značilo da se posmrtni ostaci sedam talaca i dalje nalaze u Pojasu Gaze. Prema sporazumu o primirju u Pojasu Gaze, koje je postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Hamas je oslobodio 20 talaca i treba da preda Izraelu ukupno 28
