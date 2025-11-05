LŠ (omladinci) - Magični Šarić pokazao da Zvezda ima decu za Evropu, Banjik nemoćan u revanšu!

Omladinci Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo Lige šampiona.

Crveno-beli su u revanš utakmici druge runde elitnog evropskog takmičenja za mlade savladali šampiona češke Banjik iz Ostrave sa 4:1. Prvi meč u Češkoj završen je nerešenim rezultatom - 0:0. Apsolutni heroj ekipe trenera Nenada Milijaša je danas fenomenalni Dimitrije Šarić koji je postigao dva spektakularna pogotka i upisao i dve asistencije. Povela je Zvezda u 18. minutu kada je Šarić oduzeo loptu rivalu na polovini terena, a onda spektakularnim lobom u rašlje