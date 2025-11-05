Još jedna osoba preminula na UKC-u: Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli se povećao na 12

Još jedna osoba preminula je od posledica požara koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal " Avaza".

Osoba je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Tako je broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povređeno, a među njima i vatrogasci i policajci. Kako je ranije rekao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su na respiratoru i u teškom su stanju. Požar je izbio sinoć na sedmom spratu gde su se nalazile nepokretne osobe. Dom penzionera od jutros obezbeđuju pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog