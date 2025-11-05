Još jedna osoba preminula na UKC-u: Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli se povećao na 12

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs
Još jedna osoba preminula na UKC-u: Broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli se povećao na 12

Još jedna osoba preminula je od posledica požara koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal " Avaza".

Osoba je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Tako je broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povređeno, a među njima i vatrogasci i policajci. Kako je ranije rekao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su na respiratoru i u teškom su stanju. Požar je izbio sinoć na sedmom spratu gde su se nalazile nepokretne osobe. Dom penzionera od jutros obezbeđuju pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Jedanaest mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli, ostavka direktora

Jedanaest mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli, ostavka direktora

Danas pre 8 minuta
Fotoreporter ispričao detalj iz izgorelog doma iz Tuzle: Tokom požara, čovek nas je gledao kroz prozor sobe u dimu. Kroz par…

Fotoreporter ispričao detalj iz izgorelog doma iz Tuzle: Tokom požara, čovek nas je gledao kroz prozor sobe u dimu. Kroz par trenutaka, više ga tu nije bilo

Kurir pre 13 minuta
Raste broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli: 12 ljudi izgubilo život, četvoro kritično

Raste broj žrtava požara u Domu penzionera u Tuzli: 12 ljudi izgubilo život, četvoro kritično

Mondo pre 22 minuta
Još jedna žrtva požara u Domu penzionera; Raste broj poginulih u Tuzli

Još jedna žrtva požara u Domu penzionera; Raste broj poginulih u Tuzli

B92 pre 22 minuta
Tužne vesti! Još jedna osoba preminula usled posledica požara u Tuzli Crni bilans 12 stradalih

Tužne vesti! Još jedna osoba preminula usled posledica požara u Tuzli Crni bilans 12 stradalih

Alo pre 22 minuta
Ovako izgleda starački dom u kojem je poginulo 12 osoba Tužni prizori na mestu tragedije

Ovako izgleda starački dom u kojem je poginulo 12 osoba Tužni prizori na mestu tragedije

Alo pre 22 minuta
Vučić izjavio saučešće porodicama stradalih u Tuzli

Vučić izjavio saučešće porodicama stradalih u Tuzli

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaTuzlapožarBIh

Regioni, najnovije vesti »

Mere populacione politike daju rezultate - uređeno dvorište vrtića "Lane", radi se u "Zmaju", do kraja oktobra rođene 402 bebe…

Mere populacione politike daju rezultate - uređeno dvorište vrtića "Lane", radi se u "Zmaju", do kraja oktobra rođene 402 bebe u Pirotu

Plus online pre 17 minuta
Policija dežura ispred dvorišta škole, imamo i Gradski savet roditelja

Policija dežura ispred dvorišta škole, imamo i Gradski savet roditelja

Prokuplje press pre 2 minuta
Na Vlasinskom jezeru postavljen splav za gnežđenje čigri

Na Vlasinskom jezeru postavljen splav za gnežđenje čigri

Jugmedia pre 13 minuta
Besplatno testiranje na HIV u Bujanovcu

Besplatno testiranje na HIV u Bujanovcu

Bujanovačke pre 8 minuta
JKP „Mediana“ – Niš se uređuje i čisti

JKP „Mediana“ – Niš se uređuje i čisti

Gradski portal 018 pre 2 minuta